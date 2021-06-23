Жители Губкинского выбирают название для нового сквера в 9-ом микрорайоне

Фото: администрация Губкинского

Жители Губкинского выбирают название для нового сквера, который строится в 9-ом микрорайоне. Голосование проходит на портале «Живем на Севере» до 4 июля.

Ранее горожане сами предложили 16 вариантов, среди которых: «Уютный», «Молодежный», «Солнечный», «Юг» (сокращение от юбилейный год), «Жемчужный», «Березовый», «Школьный» и другие.

Кстати, глава Губкинского Андрей Гаранин рассказал, что этот сквер - по-настоящему народный проект.

- Идею о строительстве сквера на этом месте предложили наши инициативные горожане. Пришли и сказали, что такая большая территория в центре города должна приносить пользу. Мы это, конечно, поддержали и провели встречи с жителями прямо на этом месте. Далее состоялся сбор предложений, обсуждение дизайна и наполнение сквера. Поэтому новое место отдыха будет именно таким, каким мечтают сами жители, - сообщил глава города.