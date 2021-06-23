Число заболевших коронавирусом на Ямале на 23 июня 2021 года увеличилось на 37 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 37 человек, с начала периода - 39 706.

Из общего числа болеющих 229 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 24 из них - в тяжелом состоянии, 12 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 427 человек.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 63-летней женщины из Нового Уренгоя.

Также за сутки выявлено шесть новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 207.

В населенных пунктах Ямала произошло 31 заражение COVID-19 (за весь период - 33 499): Новый Уренгой - 14 (за весь период - 7 020), Ноябрьск - 6 (за весь период - 4 485), Салехард - 4 (за весь период - 3 763), Приуральский район - 4 (за весь период - 849), Лабытнанги - 2 (за весь период - 2 038), Пуровский район - 1 (за весь период - 3 443).

За сутки в регионе провели 2 438 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 672 931.

Излечилось от коронавируса 19 человек, за весь период - 38 551.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 17 594 человека с COVID-19, из них 2 770 (15,8%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 5 368 513. Выздоровевших - 12 660, за весь период - 4 902 110. Умерших - 548, с начала периода - 130 895.