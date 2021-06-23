В Пуровском районе прошел арт-фестиваль «Казачья Троица»

Фото: администрация Пуровского района

В Ханымее прошел I открытый районный арт-фестиваль «Казачья Троица». Для гостей подготовили насыщенную программу. Так, на сцене ДК «Строитель» звучали задорные казачьи песни в исполнении ансамбля «Багатица» и пурпейского хуторского казачьего общества, а также любимых солистов и авторов-исполнителей.

Порадовали зрителей и показательные выступления по владению казачьей шашкой и нагайкой, продемонстрированные ноябрьским военно-патриотическим клубом казачьей молодежи «Ермак» и ханымейским клубом любителей фланкировки «Казачья слава».

Также были запланированы мастер-классы, традиционные казачьи игры и троицкие хороводы, а зрелищные обряды «завивание березки», «кумление» и пускание венков по воде никого не оставил равнодушным.

Кульминацией праздника стало приготовление обрядового блюда «Царь-яичницы» и угощение всех желающих.

Также в завершение состоялось торжественное награждение участников дипломами, благодарственными письмами и подарками.