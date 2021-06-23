Более тысячи камер видеонаблюдения следят за порядком на Ямале

Фото: правительство ЯНАО

На улицах Ямала установлено более тысячи камер, которые следят за порядком. Так, по итогам 2020 года количество преступлений в общественных местах уменьшилось почти на 10%, а по итогам пяти месяцев 2021 года сохраняется динамика снижения уровня преступности.

Видеокамеры установлены на въездах и выездах из муниципалитетов, в парках, скверах, возле торговых центров, вокзалов, аэропортов, поликлиник, школ, а также на особо оживленных улицах северных городов и крупных дорожных перекрестках.

Круглосуточная работа «Единой системы видеонаблюдения» помогает находить злоумышленников. К примеру, в Салехарде были установлены вандалы, повредившие остановочные павильоны, также неоднократно были опознаны нарушители, пытавшиеся совершить противоправные действия на мемориалах Великой Отечественной войны.

Кроме того, система видеонаблюдения доказала свою эффективность в борьбе с наркотиками и обеспечении безопасности дорожного движения. По информации правоохранительных органов, с начала 2021 года с помощью камер уличного видеонаблюдения было раскрыто два преступления и пресечено пять административных правонарушений.

Отметим, что в 2021 году к системе видеонаблюдения подключились торговые точки и транспортные объекты. Сейчас на территории региона работает 1 100 камер. До конца года планируется подключение к системе объекты социальной сферы. Сотрудники оперативных служб и правоохранительные органы получают все данные в режиме реального времени.