На Ямале будут судить трех мужчин, укравших газовый конденсат на 800 тысяч рублей

Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО

На Ямале будут судить трех местных жителей, обвиняемых в краже газового конденсата на 800 тысяч рублей.

Все началось с того, что в марта текущего года сотрудникам Новоуренгойского транспортного отдела поступила информация о краже нефтепродукта на одной из производственных баз.

- Цистерна с газовым конденсатом, из которой было совершено хищение, находилась на путях необщего пользования станции Фарафонтьевская. В ходе осмотра места происшествия были изъяты перекачивающие помпы, пожарные рукава длиной около 200 метров, а также часть похищенного топлива. В дальнейшем было установлено, что общий объем украденного составил 62,544 метра кубических и оценивается в 813 420 рублей, - рассказали в пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО

Подозреваемыми оказались трое мужчин, один из которых является индивидуальным предпринимателем. К преступлению они начали готовиться еще с января: закупили необходимое оборудование, материалы, а также договариваясь о транспортировке похищенного топлива. А в конце марта, когда все было готово, совершили задуманное.

Кстати, похищенное топливо злоумышленники продали, а деньги потратили на собственные нужды.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Пуровский районный суд для дальнейшего рассмотрения.