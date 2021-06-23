В Красноселькупском районе отремонтируют более 1,7 километра теплосетей

Фото: администрация Красноселькупского района

В Красноселькупском районе начался ремонт на теплосетях. Так, в райцентре планируют заменить 446 метров труб и 855 метров электросетей. Работы пройдут на улицах: Полярная, 22 -38; от Нагорной, 15 до 40 лет Победы, 10б и от Дзержинского, 7 до Полярной, 10.

В Тольке отремонтируют 1 240 метров электросетей по улице Комсомольская и 1 130 метров теплосетей по улицам: Мангазейская, Набережная, Губкина и 70 лет Октября.

В Ратте за лето будет произведен ремонт 367 метров электросетей и 152 метров теплосетей.