Ямальцы могут пожаловаться на качество булочек и конфет Фото: Ольга Крыльцова

В ямальском Управлении Распотребнадзора заработала горячая линия по вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий, кондитерской продукции и сроков годности.

Жители могут получить консультации по следующим вопросам: куда писать обращение в случае обнаружения некачественного продукта в магазине, как составить претензию к продавцам или изготовителям и как защитить свои права в суде.

Также специалисты могут дать рекомендации по правильному питанию и выбору продуктов в магазине, рассказать о нормативные требования к хлебобулочным изделиям и кондитерской продукции, а также срокам годности.

Звонить можно по номерам: 8 (34922) 4-47-24 в рабочие дни с 10:00 до 17:00 или 8 (800) 100-03-12 в выходные и праздничные дни.