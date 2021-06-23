Фото: МЧС России по ЯНАО

Жительница Лабытнанги пострадала при пожаре в многоквартирном доме на ул. Карьерная, 32. Ее доставили в городскую больницу с признаками отравления угарным газом.

- Сообщение о возгорании поступило вчера, 22 июня, в 20:39. На вызов незамедлительно выехали 20 человек личного состава и 5 единиц спецтехники, - сообщили в МЧС России по ЯНАО.

Когда спасатели прибыли на место, в третьем подъезде горела лестничная клетка и было сильное задымление, из-за чего пришлось эвакуировать 15 жильцов.

Пожар удалось потушить в 20:37. Огонь повредил потолок коридора в одной из квартир, деревянную лестницу, а также лестничная клетку на площади 30 метров квадратных .

Причина пожара и ущерб устанавливаются дознавателями МЧС.