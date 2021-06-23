В Салехарде продолжается обустройство ливневок на ул. Чубынина Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде продолжается ремонт улицы Чубынина от перекрестка с ул. Республики до заезда на закрытый рынок «Дары Ямала». Для этого задействовано 10 единиц техники и 30 сотрудников подрядных организаций.

Вместе с заменой асфальта будет построена ливневая канализация протяженностью 1 413 метров, обустроены 35 колодцев водоотведения и 34 - дождеприемных.

Кстати, замена асфальта производится по новой технологии: рабочие используют битум высокой эластичности, который делает покрытие устойчивым к трещинам и другим деформациям.

- Особое внимание уделено съездам на проезжую часть для создания комфортных условий пешеходам, - сообщил заместитель главы города по транспорту и городскому хозяйству Алексей Пекарь.

На сегодняшний день от перекрестка с улицей Республики до перекрестка с улицей Свердлова и улицей Мира работы уже выполнены.