Глава Ямала отправится в большую поездку по региону в августе

Фото: Правительство Ямала

Глава Ямала Дмитрий Артюхов сообщил о большой поездке по региону, которая запланирована в августе. Заезжая в города и села, он оценит работу чиновников и пообщается с местными жителями.

- Все правительство, все руководители направлений находятся в этой поездке, поэтому удается за короткое время посмотреть всю картинку. Август - это тот месяц, когда можно подводить какие-то итоги нашего короткого строительного сезона, конечно, многое остается на конец сентября, но уже можно посмотреть кто как работает, - рассказал губернатор.

Также он выразил надежду, что к августу ситуация с коронавирусом стабилизируется, а иначе личное общение с жителями может не состояться.

Кстати, транспорт, на котором глава отправится по региону, держится в секрете. В прошлом году он выбрал отечественный автомобиль «Lada Xray».