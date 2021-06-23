В Салехарде чиновники незаконно отказали женщине в компенсации затрат на ребенка-инвалида

В Салехарде представители соцстрахования незаконно отказали женщине в компенсации затрат на ее ребенка-инвалида Фото: Вера Зенина

Прокуратура Салехарда организовала проверку по обращению местной жительницы.

Горожанка сообщила, что самостоятельно купила своей дочери-инвалиду технические средства реабилитации на сумму 55 тысяч рублей, положенные ей по закону. После этого она обратилась в региональное отделение Фонда социального страхования за получением компенсации, однако чиновники необоснованно отказали ей в выплате денег.

В связи с этим прокурор обратился в суд с исковым заявлением, требуя выплатить женщине денежную компенсацию, а также признать бездействие фонда незаконным.

Испугавшись последствий, ответчик выполнил требования прокурора еще до вынесения судебного решения. Кроме того, бездействие отделения Фонда признано судом незаконным.