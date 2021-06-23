В Надыме отменили общегородской выпускной

Фото: администрация Надымского района

В Надыме прошло внеочередном заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом. В итоге было решено отменить общегородской выпускной, который должен был состояться в эту субботу.

- В соответствии с рекомендациями правительства Ямала и Роспотребнадзора, выпускные пройдут в школах точечно, с соблюдением масочного режима, - сообщили в администрации района.

Также отменено празднование Дня молодежи. Хотя ситуация на Ямале и не является критичной, тем не менее, рост заболевших продолжает увеличиваться.

Напоминаем, что на Ямале действует режим повышенной готовности, а с 21 июня был введен ряд дополнительных ограничений, среди которых: отказ от массовых мероприятий и перевод на дистанционную работу сотрудников старше 60 лет. Также на всей территории округа продолжает действовать масочный режим и сохраняется соблюдение социальной дистанции.