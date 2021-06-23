В Салехарде проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде сотрудники администрации и силовых структур провели рейд, в ходе которого проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте.

По результатам проверки у одного пассажира отсутствовали средства индивидуальной защиты. В связи с эти на него составлен протокол об административном правонарушении.

- Данные рейды будут проводиться регулярно. Далее мы проверим торговые точки и заведения общепита, - рассказал начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации города Владимир Терентьев.

Напоминаем, что в случае выявления нарушений составляется административный протокол, который направляется в суд на рассмотрение. При неоднократном нарушении гражданину может грозить штраф от 1 до 30 тысяч рублей.