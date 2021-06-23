Погода на Ямале на 23 июня: местами дожди

Погода на Ямале на 23 июня Фото: Вера Зенина

В среду, 23 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде ясно. Днем +16, ночью +12. Ветер 3-9 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность, утром - дождь. Днем +10, ночью +3. Ветер 4-8 м/с.

Надым: пасмурно и дождь. Днем +5, ночью +4. Ветер 4-10 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и дождь. Днем +5, ночью +4. Ветер 3-5 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром - дождь. Днем +8, ночью +4. Ветер 2-6 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, утром - дождь. Днем +8, ночью +4. Ветер 3-6 м/с.

Лабытнанги: ясно. Днем +16, ночью +12. Ветер 3-7 м/с.

Муравленко: пасмурно, утром - дождь. Днем +7, ночью +4. Ветер 3-7 м/с.