Погода на Ямале на 23 июня: местами дожди

Погода на Ямале на 23 июня
Фото: Вера Зенина
В среду, 23 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде ясно. Днем +16, ночью +12. Ветер 3-9 м/с.
Ноябрьск: переменная облачность, утром - дождь. Днем +10, ночью +3. Ветер 4-8 м/с.
Надым: пасмурно и дождь. Днем +5, ночью +4. Ветер 4-10 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно и дождь. Днем +5, ночью +4. Ветер 3-5 м/с.
Губкинский: пасмурно, утром - дождь. Днем +8, ночью +4. Ветер 2-6 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно, утром - дождь. Днем +8, ночью +4. Ветер 3-6 м/с.
Лабытнанги: ясно. Днем +16, ночью +12. Ветер 3-7 м/с.
Муравленко: пасмурно, утром - дождь. Днем +7, ночью +4. Ветер 3-7 м/с.