В Салехарде отремонтируют лестницу, ведущую к Обдорскому острогу

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде собираются отремонтировать лестницу, ведущую к историко-архитектурному комплексу Обдорский острог. Последний раз ее реконструировали в 1994 году вместе с первой сторожевой башней острога по эскизам знаменитого архитектора Александра Ополовникова, а сейчас она находится в аварийном состоянии. Об этом сообщила специальная комиссия.

В настоящее время объявлен конкурс на соискание подрядной организации, которая займется выполнением работы. Так как лестница представляет собой историческую ценность, то она должна быть полной копией старой, об этом сказано в техническом задании.

Отметим, что работы должны быть выполнены до начала сентября, а гарантийный срок - не менее трех лет.