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Здоровье22 июня 2021 14:34

В Новоуренгойской ЦГБ вакцинировали пациентов с хроническими заболеваниями почек

Все они проходят процедуру гемодиализа
Марина Прохорова
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Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новоуренгойской ЦГБ пациентов отделения диализа и эфферентных методов детоксикации вакцинировали от коронавируса.

- Люди, страдающие хроническими заболеваниями почек, особенно беззащитны перед COVID-19. Слабый иммунитет не способен твердо противостоять вирусу. Создать защиту с помощью вакцины надежнее, чем приобрести естественный иммунитет, переболев, - сообщили в медучреждении.

Сейчас в отделении находятся 32 постоянных пациента. Через день их кровь очищают, подключая так называемую искусственную почку - аппарат для временного замещения выделительной функции почек.

Вакцинация новоуренгойцев с хроническими заболеваниями почек будет проходить поэтапно, с учетом самочувствия и удобной для них даты сразу после завершения процедуры гемодиализа.

Отметим, что люди с хроническими заболеваниями имеют приоритетное право на вакцинацию, поскольку относятся к группе риска.