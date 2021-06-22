Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске пройдут соревнования по мотокроссу. В предстоящие выходные, 26 и 27 июня, в городе соберутся 120 спортсменов из Нового Уренгоя, Сургута, Мегиона, Нефтеюганска, Тюмени, Камень-Уральского, Челябинска, Магнитогорска и самого Ноябрьска.

Торжественное открытие состоится 27 июня в 12:00. В течение дня будет работать зона развлечений для детей.

Подготовка к суперкроссу уже началась. Сегодня, 22 июня, в администрации прошло организационное совещание. Главная задача - обеспечить безопасность участников и зрителей. В дни соревнований в районе Лыжной базы буду дежурить бригады скорой медицинской помощи, сотрудники полиции и представители Народной дружины.

Отметим, что ноябрьск представят спортсмены мотоклуба «Газпромнефть». К слову, на днях ноябрянин Остап Столяров стал серебряным призером первенства России в личном первенстве среди юниоров в гонке «класс 125» . Чемпионат и первенство страны по суперкроссу прошли в Кирове 19-20 июня.