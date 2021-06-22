Фото: МУП «Пассажирские перевозки»

В Ноябрьске подорожает проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в МУП «Пассажирские перевозки» 21 июня.

Так, на регулярных городских маршрутах, за исключением № 51 «Ноябрьск - Вынгапуровский», стоимость проезда и провоза багажа составит 28 при безналичном расчете и 30 рублей за наличные.

Стоимость проезда и провоза багажа на маршруте № 51 «Ноябрьск - Вынгапуровский» составит 110 рублей при безналичном расчете и 117 рублей при наличном.

А проездной билет на месяц теперь можно приобрести за 1 400 рублей.