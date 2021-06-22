Число заболевших коронавирусом на Ямале на 22 июня 2021 года увеличилось на 36 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 36 человек, с начала периода - 39 669.

Из общего числа болеющих 226 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 21 из них - в тяжелом состоянии, 14 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 426 человек.

Также за сутки выявлено десять новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 201.

В населенных пунктах Ямала произошло 26 заражений COVID-19 (за весь период - 33 468): Новый Уренгой - 7 (за весь период - 7 006), Ноябрьск - 6 (за весь период - 4 479), Лабытнанги - 5 (за весь период - 2 036), Салехард - 4 (за весь период - 3 759), Пуровский район - 4 (за весь период - 3 442).

За сутки в регионе провели 1 736 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 670 493.

Излечились от коронавируса 23 человека, за весь период - 38 532.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 16 715 человек с COVID-19, из них 2 455 (14,7%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 5 350 919. Выздоровевших - 11 117, за весь период - 4 889 450. Умерших - 546, с начала периода - 130 347.