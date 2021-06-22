Губкинская полиция задержала рецидивиста, который выманивал деньги на билет до места работы Фото: Ольга Крыльцова

Губкинская полиция задержала мужчину, который обманул десятерых горожан, выманив более 62 тысяч рублей.

Все началось с того, что 10 апреля в дежурную часть обратился 39-летний предприниматель. Потерпевший рассказал, что перевел 8 тысяч рублей на дорогу мужчине, который собирался работать в его фирме машинистом автокрана, однако, получив деньги, он перестал выходить на связь, а к месту работы так и не прибыл.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался безработный и неоднократно судимый 45-летний житель Республики Татарстан.

Кроме этого, оперативники установили причастность мужчины еще к девяти аналогичным преступлениям, которые он совершил с февраля по апрель 2021 года. В каждом случае злоумышленник просил денег на дорогу от Тюмени до Губкинского для дальнейшего трудоустройства.

Сейчас на мужчину заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Украденные деньги возвращены потерпевшим.