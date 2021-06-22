В Новом Уренгое транспортная компания задолжала сотрудникам более 1,6 млн. рублей Фото: Вера Зенина

Прокуратура Нового Уренгоя помогла получить задолженность по зарплате сотрудникам ООО «СтаффТрак».

- Установлено, что организация задолжала 61 работнику зарплату на сумму свыше 1,6 млн. рублей. При этом полагающаяся компенсация за задержку заработной платы также не была выплачена. Кроме того, одному из работников не оплачен труд в выходные дни, - рассказали в ведомстве.

В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес руководства организации, а также возбудила административные дела по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

В настоящее время задолженность по заработной плате и иным выплатам погашена в полном объеме, также работники получили соответствующую компенсацию.