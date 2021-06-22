На Ямале вдвое увеличился тем вакцинации от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ямале продолжает расти заболеваемость коронавирусом, в связи с этим темп вакцинации увеличился вдвое. Сейчас ежедневно прививаются около 2 тысяч человек и работают 75 пунктов, один из них - круглосуточно. А бригады медиков выезжают на предприятия, чтобы провести вакцинацию сотрудников.

На сегодняшний день, 22 июня, прививку сделали более 95 тысяч ямальцев и почти 81 тысяча человек полностью завершили вакцинацию, а это 40% населения.

Также напоминаем, что на прошлой неделе в больницах округа дополнительно развернули 58 коек, а в эти выходные - еще 40. На текущей недели их число возрастет еще на 20. Койки будут развернуто в Лабытнангской городской больнице.

Вакцинироваться может любой желающий старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Для удобства жителей работает сайт ямалпривит.рф, где размещены часто задаваемые вопросы, общая информация о вакцине, указаны контактные данные всех прививочных пунктов, а также дан перечень необходимых для вакцинации документов.