Жители Ямала зажгли сотни свечей в память о погибших в Великой Отечественной войне

Фото: администрация Салехарда

Ямал присоединился к Всероссийской акции «Свеча памяти», которая проходит 22 июня. Это одна из самых печальных и трагических памятных дат - День памяти и скорби - день, в который 80 лет назад началась Великая Отечественная война.

Жители всех городов и районов зажгли в память о погибших на этой войне сотни свечей. Также к акции присоединились школьники и воспитанники детсадов. А губернатор Дмитрий Артюхов обратился к землякам, напомнив об утратах, которые понесла наша стана.

- Великая Отечественная война унесла жизни 27 миллионов наших граждан, и подвиг защитников Отечества всегда будет святым примером мужества и патриотизма для всех поколений россиян. Мы безмерно благодарны нашим ветеранам и труженикам тыла за возможность жить в мире и согласии, работать в сильной и свободной стране, мы всегда будем ценить Великую Победу и помнить, какой значительный вклад внесли в нее северяне. Важно не допустить повторения трагедии, забвения ее уроков, выполнять главный наказ защитников - беречь Отчизну, делать все для ее благополучия и процветания. Желаю всем ямальским семьям мира и добра, а нашему старшему поколению - крепкого здоровья и благополучия, - сказал глава региона.