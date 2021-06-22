Московские ученые расскажут салехардцам о разработках в биоинженерии и биоинформатике

Фото: МВК имени И.С.Шемановского

В салехардском МВК им. Шемановского пройдут лекции от молодых ученых из Московского Государственного университета. Они поделятся результатами своих лабораторных исследований в биоинженерии и биоинформатике.

Так, 26 июня в 17:00 все желающие смогут прослушать лекцию «Эволюция - чудеса жизни в научном решете, или по каким механизмам работает эволюция». Ее проведет студентка 5 курса Белоусова Евгения.

А 30 июня состоятся сразу две лекции: в 15:00 - «Человечество против бактерий на тропе войны» и в 16:00 - «Затерянный мир в пробирке или сможем ли мы восстановить тех, кто давно исчезли с лица Земли». Их проведут Бердникович Екатерина и Антон Иззи.