Фото: департамент внешних связей ЯНАО

Ямал примет участие в IV Международном рыбопромышленном форуме, который пройдет с 6 по 8 июля в Санкт-Петербурге. Регион представят экспортно-ориентированные предприятия по производству пищевой рыбной продукции: рыболовецкая артель «Орион» и ООО «Салехардский комбинат».

Чтобы все желающие смогли ознакомиться с ямальским товаром о оценить его на вкус, в конгрессно-выставочном комплексе «ЭКСПОФОРУМ» организован индивидуальный стенд общей площадью 20 метров квадратных.

Отметим, что мероприятие является ключевым событием российской рыбной индустрии. Ожидается, что в текущем году экспозиция примет более 400 предприятий из 27 стран мира и 35 регионов России.