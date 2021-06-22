Ямальская прокуратура добилась ликвидации незаконной свалки в Шурышкарском районе

Ямальская природоохранная прокуратура добилась ликвидации незаконной свалки Фото: Ольга Крыльцова

Ямальская природоохранная прокуратура добилась ликвидации незаконной свалки, находящейся в границах села Мужи.

- Установлено, что предприятие МУП «СпецТрансСервис» осуществляло складирование различного рода отходов, в том числе лома черных металловм, на занимаемой территории. Вопреки требованиям законодательства, предприятием допущено накопление промышленных отходов (лом металла, утратившего свои потребительские свойства) на необустроенных для этих целей площадках, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим директору МУП «СпецТрансСервис» было внесено представление об устранении нарушений закона, которое было исполнено.