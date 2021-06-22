В новоуренгойском мкр. Восточный завершился демонтаж старого асфальта

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсетях

В Новом Уренгое продолжается благоустройство внутриквартальных проездов мкр. Восточный. Работы ведутся по программе «Комфортная городская среда». Скоро здесь будут велодорожки, парковка и тротуары.

- Сейчас полностью демонтированы старые плиты и снят верхний грунт. Рабочие выполняют планировку и установку бордюров. По контракту в районе домов №6/3, 6/4, 6/5, 1/6 и 2/1 дорожные плиты заменят на асфальтобетонное полотно, проезды расширят и обновят разметку, - рассказал глава города Андрей Воронов.

Также он уточнил, что проект готовили совместно с жителями. Территория спроектирована с учетом их предложений и идей.

Согласно контракту, работы должны завершиться в октябре, однако подрядчик планирует закончить благоустройство уже в сентябре.