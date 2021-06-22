Салехардскую стелу «66 параллель» ждет масштабная реконструкция

Фото: администрация Салехарда

Этим летом в Салехарде планируют привести в порядок одну из главных достопримечательностей города - стелу «66 параллель». Об этом рассказал глава окружной столицы Алексей Титовский в своих соцсетях.

- Это место знаковое - сюда первым делом приезжают туристы и гости нашего города. Сегодня там проводится работа по побелке и частичной замене бордюров, - поделился градоначальник.

Позже начнется реализация проекта по реконструкции. Будет проведен ремонт гранитной облицовки и установлены светящиеся панели.

- Разработан яркий и интересный проект световых решений, - добавил Алексей Титовский.