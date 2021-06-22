В Новом Уренгое при аварии на оживленном перекрестке пострадали два человека

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На Ямальских дорогах вновь пострадали люди. Одна из аварий случилась 21 мая на регулируемом перекрестке ул. Центральная магистраль - ул. им. В.Я. Петуха - пр. Губкина в Новом Уренгое.

- В 15:29 минут водитель «Audi А6», двигаясь по крайней левой полосе ул. Центральная магистраль, выехал на перекресток в прямом направлении с полосы, разрешающей движение только налево, в результате чего столкнулся с автомобилем «Toyota Camry», который выезжал из жилой зоны дома № 21 пр. Губкина, двигаясь в направлении ул. им. В.Я. Петуха. В результате ДТП водитель «Audi А6» и пассажир «Toyota Camry» получили телесные повреждения, - рассказали в окружной Госавтоинспекции.

Вторая авария случилась также 21 мая в Новом Уренгое, но уже на ул. Западная магистраль в районе моста через реку «Седе-Яха» .

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

- В 17:53 минуты водитель «УАЗ», существенно превысивший скорость, врезался в автомобиль «ГАЗ», припаркованный на обочине. Виновник ДТП госпитализирован, - сообщили в ведомстве.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 13 аварий, а с начала года - 2 388, в которых 11 человек погибли и 131 получили травмы, в том числе 11 детей.