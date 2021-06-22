В Губкинском будут следить за чистотой на промзоне

Фото: администрация Губкинского

Глава Губкинского Андрей Гаранин решил навести порядок на промзоне. Эта территория тоже является частью горда, однако многие предприниматели злоупотребляют тем, что она не на виду - не убирают вокруг своих предприятий и захламляют землю. Теперь за выявленные нарушения выписывается уведомление.

- Регулярно на выездных совещаниях мы будем осматривать промышленную зону. Надо понимать, что это тоже наш город. Здесь работают наши жители. Конечно, жилая зона - это приоритет, но и про остальную часть города нельзя забывать, - сообщил глава города.

Также он добавил, что тех, кто настойчиво не желает уважительно относиться к городской территории, будут штрафовать.

На данный момент почти все замечания, выписанные администрацией, исправлены.