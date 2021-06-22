В Надымском районе высадят более ста тысяч цветов

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсетях

В Надымском районе продолжается благоустройство территорий. В городе уже началась подготовка земли к посадке газонов вдоль дорог, в частности, на улице Рыжкова. Такие же работы будут проведены на улицах Зверева, Набережная им. Оруджева, Щербины, им. В.В. Стрижова, Ленинградском проспекте и на кольцевой развязке.

Что касается цветов, то они будут высажены как в клумбах, так и в вазонах, за которыми предусмотрен соответствующий уход. Всего для Надымского района закуплено более ста тысяч саженцев цветов - петунии, бегонии, бархатцы, гвоздики и виолы.

- В городе высадка цветов начнется со дня на день - все зависит от погоды. Что касается других территорий, то во многих из них растения частично или полностью высажены - в Заполярном, Правохеттинском, Ягельном, Кутопьюгане, Нори, Лонгъюгане и Приозерном, - сообщил глава муниципалитета.