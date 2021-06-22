Муравленковский городской архив переезжает в просторное двухэтажное здание

Фото: администрация Муравленко

Муравленковский городской архив готовится переехать в просторное двухэтажное здание, ранее бывшее телецентром. Напоминаем, что его масштабная реконструкция завершилась в начале года.

Отметим, что в архиве есть специальные электронные камеры - 30 тысяч. Это компьютеризированные устройства нового поколения, которые экономят место и время поиска необходимых документов.

Для посетителей и персонала созданы комфортные условия. Гардероб, читальный зал, санузлы - все помещения адаптированы для людей с особой заботой.

Кроме того, здание оборудовано многоуровневой системой безопасности и пультом охраны.