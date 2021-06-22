Погода на Ямале на 22 июня: снова дожди

Погода на Ямале на 22 июня Фото: Вера Зенина

Во вторник, 22 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, утром - дождь. Днем +10, ночью +7. Ветер 6-10 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, утром - дождь. Днем +10, ночью +6. Ветер 5-10 м/с.

Надым: пасмурно. Днем +9, ночью +6. Ветер 5-10 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и дождь. Днем +10, ночью +4. Ветер 6-11 м/с.

Губкинский: пасмурно и дождь. Днем +9, ночью +6. Ветер 5-10 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и дождь. Днем +11, ночью +6. Ветер 5-10 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, утром - дождь. Днем +10, ночью +7. Ветер 5-10 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем +9, ночью +6. Ветер 5-10 м/с.