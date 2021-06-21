Власти Салехарда обсудили внесение изменений в бюджет текущего года

Фото: администрация Салехарда.

В Салехарде состоялось внеочередное заседание Городской Думы, на котором обсудили внесения изменений в бюджет текущего года. Средства планируется направить на содержание и ремонт объектов благоустройства, капремонт многоквартирных жилых домов, на снос ветхого и аварийного жилья, приобретение оборудования по утилизации мусора и.т.д.

- Большая работа проводится по благоустройству города, ремонту дорог, строительству объектов социального назначение. Спасибо за работу нашим финансовым органам и отдельные слова благодарности за поддержку нашему губернатору Дмитрию Артюхову, - сообщила заместитель председателя Городской Думы Лариса Цупикова.

Также на заседании были рассмотрены вопросы о назначении новых мер поддержки для населения.

Теперь родители могут ежемесячно получать сертификат на сумму 10 380 рублей, им можно покрыть затраты на посещение ребенком частного детского сада (или индивидуального предпринимателя), осуществляющего образовательную деятельность на основании лицензии.

А ведущие традиционный образ жизни коренные народы Севера получат при рождении третьего ребенка комплект чума и нарт за счет средств окружного бюджета.