Российские предприниматели ожидают увеличения поддержки малого и среднего бизнеса Фото: Ольга Крыльцова

В преддверии выборов в Госдуму, Центр социального проектирования «Платформа» провел опрос в предпринимательской среде, чтобы выяснить ожидание бизнеса от законодательного органа в этот период. В исследовании приняли участие 500 человек.

Так, по мнению большинства опрошенных, представителям Госдумы следует расширить меры поддержки среднего и малого бизнеса.

Фото: скриншот исследования

Анализ показывает, что бизнес более адаптивен к первой группе угроз. Сама культура предпринимательства предполагает принятие риска. К тому же значительное число современных бизнесменов имеют опыт выживания в 90-х и последующих кризисах, поэтому умеют приспосабливаться к негативной рыночной конъюнктуре.

Иначе обстоит дело с интервенциями и регуляторными рисками. Они составляют неконтролируемую угрозу, являясь главной причиной снижения доверия к государству. В связи с этим основной запрос бизнеса направлен, как и прежде, на снижение административных барьеров, настройку регуляторах норм и повышение защищенности.

Также большинство опрошенных считают, что выходцы из деловой среды не должны занимать значимое место в парламенте и напрямую участвовать в законодательной деятельности.

Фото: скриншот исследования

Бизнес и государство находятся в сложных отношениях, где есть и взаимные интересы, и принципиальные расхождения. На сегодняшний день сформирована широкая группа с запросом на повышение представительства бизнеса в законодательной деятельности, однако позиция пока не разделяется большинством.

Как итог, в ожиданиях от законодательной деятельности суммарно преобладают запросы, связанные с административными барьерами, судебной системой и коррупцией. Вместе с тем, ярко выражена проблематика поддержки малого и среднего бизнеса.