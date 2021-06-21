В новоуренгойском мкр. Энтузиастов завершился демонтаж старого асфальта

Фото: ООО "Уренгойдорстрой"

В Новом Уренгое продолжается ремонт мкр. Энтузиастов. За две недели специалисты ООО «Уренгойдорстрой» разобрали старое покрытие и произвели демонтаж плит ПДН. Сейчас рабочие заняты устройством проездов и тротуаров: готовится щебеночное основание под укладку асфальтобетона.

Отметим, что одна из главных задач на данном объекте - организовать систему водоотведения. Жилые дома находятся на разных уровнях и часть из них регулярно подтопляется. Проект предусматривает организацию системы водоотведения в виде лотков.

Также не исключено, что в микрорайоне заменят старые электросети. Сейчас этот вопрос обсуждается.

Контракт на капитальный ремонт в мкр. Энтузиастов заключен на два года. Строители будут работать здесь все лето, до начала осени они должны уложить нижний слой асфальтобетона. Укладка верхнего слоя, благоустройство и озеленение могут быть произведены в будущем году