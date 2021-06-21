Жителей Салехарда приглашают сдать нормы ГТО

Фото: администрация Салехарда

Этим летом все салехардцы от 6 до 79 лет могут присоединиться к выполнению нормативов ГТО.

Обычный и челночный бег, подтягивание и прыжок в длину можно сдать на открытой площадке спортивного комплекса по ул. Обской и в центре спорта на ул .Республики, 123. А плавание - в бассейне ЦКиС «Геолог». Также все желающие смогут сдать метание спортивного снаряда на городском пляже реки Полябта и туристский поход на лыжной базе центра физкультуры и спорта.

Кроме того, на спортивной площадке по ул. Обской проводит инструктаж тренер ГТО, это поможет лучше подготовиться к выполнению нормативов. Акция проходит по понедельникам, средам и пятницам с 18:00 до 19:30.

Для сдачи ГТО необходимо зарегистрироваться на сайте gto.ru и получить идентификационный номер. При себе обязательно иметь документ, удостоверяющий личность, и медицинскую справку.

Прием нормативов осуществляется строго по предварительной записи