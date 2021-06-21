Пуровская полиция задержала вахтовика, который расплатился за дорогой телефон чужими деньгами Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Пуровского района обратился 28-летний житель Краснодарского края, работающий в регионе вахтовым методом. По словам мужчины, у него украли 83 тысячи рублей.

- Было установлено, что потерпевший оставил свой телефон в комнате общежития, а когда он вышел, кто-то совершил с его устройства покупку дорогостоящего сотового телефона, расплатившись деньгами краснодарца, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Преступником оказался 25-летний житель Курганской области, работающий с заявителем в одной организации. После совершенного, мужчина выехал за пределы района, но был задержан полицейскими в Тюмени, а после - сознался в содеянном.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Он находится под подпиской о невыезде.