Власти Ноябрьска прокомментировали ситуацию с гибелью рыбы в озере Ханто

Фото: VK.COM, ВЛАДИМИР ПУШКАРЕВ

В прошедшие выходные житель Ноябрьска выложил в соцсети фотографии мертвой рыбы на берегу озеро Ханто, чем взбудоражил горожан. Разобраться в этом пообещал депутат Госдумы от ЯНАО Владимир Пушкарев, который всегда выступал за экологическую реабилитацию озера. Однако администрация Ноябрьска уже прокомментировала данную ситуацию, объяснив все дефицитом кислорода и плохой экологической обстановкой у водоема, сообщает «МК-Ямал».

- Озеро Ханто относится к «загрязненным» водным объектам. Рыба в нем испытывает постоянную нехватку кислорода, вызванную мелководьем, большим обилием ила на дне и цветением воды озера летом, - заявили в ведомстве.

Также в мэрии сообщили, что цветение воды происходит ежегодно с июня по август, связано это с развитием мельчайших зеленых водорослей (эвтрофизацией). Эвтрофизация характеризуется загрязнением вод вследствие повышения их биологической производительности под воздействием роста температуры, содержания азота и фосфора. Она ухудшает физико-химические условия среды обитания рыб за счет массового развития микроскопических водорослей и других микроорганизмов, разложения отмерших организмов и токсичности многих продуктов их распада.

- Негативное влияние на водный объект оказывают, безусловно, и свалки мусора, которые оставляют граждане после отдыха. Если вы стали свидетелем захламления берега озера или сброса сточных вод в Ханто, убедительно просим вас сообщить об этом в ОМВД России по Ноябрьску по телефону 31-80-10, - обратились представители администрации к ноябрянам.

Также в мэрии напомнили, что сейчас идет разработка проектно-сметной документации по восстановлению и экологической реабилитации озера Ханто.