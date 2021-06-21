Полиция Ноябрьска задержала мошенника, который промышлял продажей аккаунтов в игре

Полиция Ноябрьска задержала мошенника, который промышлял продажей аккаунтов в мобильной игре Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Ноябрьска задержала молодого мужчину, обвиняемого в мошенничестве. Все началось с того, что в дежурную часть обратился местный житель, лишившийся более 29 тысяч рублей.

- Было установлено, что заявитель познакомился в мобильной игре с девушкой, которая продавала свой аккаунт. Обдумав покупку, потерпевший решил приобрести его за 10 тысяч рублей, а сам платеж отдавать частями. Позже злоумышленница сообщила, что якобы хочет возобновить игру и вернуть деньги. Согласившись, мужчина выполнил просьбу, но деньги обратно так и не получил, поскольку купленный аккаунт онлайн-игры оказался заблокирован, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Преступником оказался ранее не судимый житель Славянск-на-Кубани 1993 года рождения, который сознался в содеянном. Сейчас мужчина обвиняется по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит до пяти лет тюрьмы.