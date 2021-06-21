Число заболевших коронавирусом на Ямале на 21 июня 2021 года увеличилось на 37 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 37 человек, с начала периода - 39 633.

Из общего числа болеющих 224 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 21 из них - в тяжелом состоянии, 11 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 426 человек.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 55-летней женщины из Нового Уренгоя.

Также за сутки выявлено пять новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 191.

В населенных пунктах Ямала произошло 32 заражения COVID-19 (за весь период - 33 442): Новый Уренгой - 7 (за весь период - 6 999), Ноябрьск - 6 (за весь период - 4 473), Салехард - 5 (за весь период - 3 755), Лабытнанги - 4 (за весь период - 2 031), Пуровский район - 4 (за весь период - 3 438), Губкинский - 2 (за весь период - 2 734), Надымский район - 2 (за весь период - 3 422), Муравленко - 1 (за весь период - 2 901), Приуральский район - 1 (за весь период - 845).

За сутки в регионе провели 339 теста в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 668 730.

Излечились от коронавируса 19 человек, за весь период - 38 509.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 17 378 человек с COVID-19, из них 2 664 (15,3%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 5 334 204. Выздоровевших - 8 361, за весь период - 4 878 333. Умерших - 440, с начала периода - 129 801.