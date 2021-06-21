Юные дарования Ямала отправятся в Суздаль для участия в Летней творческой школе

Фото: департамент культуры Ямала

На Ямале стартовала первая смена Летних творческих школ, в которой принимают участие юные дарования региона. Отметим, что организатор школы - фонд «Новые имена» имени Иветты Вороновой.

Ребята и их наставники отправятся в живописнейшее место Золотого кольца России - Суздаль, где смогут получить новые знания и отдохнуть.

В числе ямальских участников - десять детей и девять преподавателей из Ноябрьска, Муравленко, Губкинского, Тазовского, Шурышкарского, Пуровского и Надымского районов. Обучение пройдет по следующим направлениям: фортепиано, виолончель, гитара, изобразительное искусство и скрипка.

Также в рамках школы предусмотрена насыщенная фестивальная программа и творческие встречи с выдающимися деятелями культуры России.