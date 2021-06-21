Жители Ноябрьска возмущены качеством укладки асфальта на ул. Советская

Фото: паблик "Злой Ноябрянин"

Жители Ноябрьска возмущены качеством работ по укладке асфальта на ул. Советская. Пост об этом появился в местном паблике «Злой Ноябрянин» и наделал немало шума.

- У меня один вопрос: асфальта не хватило или рабочий день закончился? - вопрошает недовольный горожанин.

На фото, которые он выложил, можно заметить неровную дорогу с кучей ям и крошки щебня.

Фото: паблик "Злой Ноябрянин"

Ноябряне, увидевшие пост, были крайне возмущены столь халтурным отношением к работе. По их словам, все это время дорожники сидели в телефонах и не торопились укладывать покрытие.

Разъяснить ситуацию взялась местная администрация.

- На данном участке «Энерго-Газ-Ноябрьск» вел работы по ремонту сетей. Восстановить твердое покрытие проезда обязан производитель земляных работ. Мы уточним планируемые сроки восстановления и обязательно сообщим, - сказали в ведомстве.