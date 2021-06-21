В Ноябрьске откроется выставка, посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны

Фото: Правительство ЯНАО

В Музейном ресурсном центре Ноябрьска откроется выставка «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг». Она приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Экспозицию покажут в 31 музее России, как крупных государственных, так и небольших, включая школьные. Все они являются участниками проект «Территория Победы».

Посетители смогут увидеть документы, фотографии, фронтовые письма, плакаты, живописные и графические работы, а также воспоминания фронтовиков, участвовавших в боях летом 1941 года. Они свидетельствуют о стойкости, мужестве и великом подвиге, который совершили советские солдаты ради будущих поколений.

Разделы выставки затронут оборону в приграничных сражениях, упорные бои в окружении и первые значительные боевые успехи Красной Армии. Также они познакомят с началом эвакуации и перестройкой народного хозяйства в тылу в первые месяцы Великой Отечественной войны.

Напоминаем, что международный проект «Территория Победы» направлен на создание в России и за рубежом единого музейного пространства в области военной истории XX века. Инициатива уже объединила более 200 отечественных и зарубежных учреждений культуры.