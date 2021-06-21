Прокуратура Нового Уренгоя добилась ремонта городских дорог Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Нового Уренгоя обнаружила многочисленные нарушения в сфере обслуживания автомобильных дорог.

- В ходе надзорных мероприятий выявлены многочисленные участки дорог с повреждениями в виде ям, занижений обочин, не соответствующих техническим регламентам. На отдельных участках отсутствует горизонтальная разметка, - сообщили в ведомстве.

В связи с этим прокурор внес генеральному директору АО «Уренгойская городская сервисная компания» представление об устранении нарушений закона. После этого были проведены дорожные работы