Ямальские выпускники сдают устную часть ЕГЭ по иностранным языкам

Фото: департамент образования ЯНАО

Ямальские выпускники приступили к сдаче устной части единого государственного экзамена по иностранным языкам: английский язык выбрали 374 человека, а два участника - французский язык. Для этого задействованы 26 пунктов.

Отметим, что часть «Говорение» включена в ЕГЭ по иностранным языкам с 2015 года. Выпускник сам решает, сдавать ли ему устную часть, однако этот выбор влияет на получение итоговой оценки за экзамен.

Максимальные сто баллов можно получить только в том случае, если выпускник сдает обе части: 80 - за письменную и 20 - за устную. Минимальное количество баллов - 22.

Напоминаем, что письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам школьники сдавали 18 июня. Свои результаты они узнают не позднее 6 июля.