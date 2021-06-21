Власти Лабытнанги отказались переселять четыре семьи из аварийного дома

Власти Лабытнанги переселили семьи в аварийный дом по договору соцнайма Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Лабытнанги помогла четырем семьям добиться переезда в благоустроенные квартиры

- Установлено, что люди в течение длительного времени проживали по договору социального найма в аварийном помещении, не пригодном для этого, - рассказали в ведомстве.

В связи с этим прокурор направил в суд исковые заявления, в которых требовал, чтобы администрация предоставила людям жилые помещения по тому же договору соцнайма, но отвечающие санитарным и техническим требованиям.

В итоге суд полностью удовлетворил требования прокурора, однако администрация обжаловала решения в апелляционном порядке, но они остались без изменений.

Когда решения вступили в законную силу, прокурор предъявил исполнительные листы в службу судебных приставов для их принудительного исполнения. В настоящее время семьям предоставлены благоустроенные квартиры.

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