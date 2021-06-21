Прокуратура Салехарда потребовала расчистить окрестности полигона ТБО от мусора Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Салехарда наказала акционерное общество «Ямалэкосервис» за нарушение санитарных требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке и утилизации отходов.

- Установлено, что компания оказывает платные услуги жителям, учреждениям и предприятиям Салехарда, принимая бытовые отходы на арендованном у муниципалитета полигоне в восьми километрах от города. Однако арендатор не выполнял требования по санитарной обработке выезжающего с полигона транспорта, не установил соответствующие ограждения, из-за чего мусор разлетался по прилегающей территории, а также не занимался очисткой окрестностей, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим руководству АО «Ямалэкосервис» было внесено представление, кроме того, в отношении арендатора полигона возбудили административное дело по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления).

В настоящее время прилегающая к полигону территория очищена от бытовых отходов.