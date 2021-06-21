В Надыме уделят особое внимание озеленению территории новых детсадов

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсетях

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских провел выездное совещание, лично оценив ход работ на строящихся детсадах «Антошка» и «Юнга».

- Сейчас объекты находятся на завершающей стадии, совсем скоро там закипит бурная жизнь, - сообщил руководитель.

По его словам, очень важно создать не только комфортные условия для развития, образования и отдыха детей. Но и сделать так, чтобы в каждом учреждении царили уют и тепло, где малыши смогут чувствовать себя как дома.

- Дал поручение коллегам и руководителям учреждений уделить внимание озеленению территорий. Деревья, газон и цветы - все это должно украшать и радовать воспитанников, их родителей, сотрудников и жителей близлежащих домов, - подчеркнул Дмитрий Жаромских.