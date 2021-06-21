Фото: личная страница Антона Колодина в соцсетях

В Тарко-Сале открыли новый корпус детского сада «Золотой ключик». Он находится по ул. Сеноманской и рассчитан на 14 групп. В двух из них будут исправлять речевые дефекты, а еще пять предусмотрены для ребятишек от 1 года до 3 лет.

- Более 30 лет детишки и коллектив образовательного учреждения занимались в деревянном здании, которое со временем обветшало. Теперь в новом трехэтажном корпусе есть все, чтобы каждый ребенок смог раскрыть свои способности и таланты, - сообщил глава района Антон Колодин.

Отметим, что в детсаду имеются творческие студии, научная лаборатория, кабинет робототехники, зал хореографии, адаптивной физкультуры и многое другое. Особое внимание педагоги уделяют современным образовательным методикам с использованием интерактивного оборудования.

- От лица всех таркосалинцев благодарю губернатора Ямала Дмитрия Артюхова за предоставленную для наших детишек возможность расти, развиваться и познавать окружающий мир в современных, комфортных условиях, удовлетворяющих любые запросы и потребности юных пытливых умов, - добавил Антон Колодин.